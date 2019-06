Due anni a Lino e Rita Bottaro. E’ la condanna decisa dal tribunale di Padova nel processo ai genitori di Eleonora, la ragazza di Bagnoli di Sopra che tra il 2015 e il 2016 (allora aveva 17 anni) si ammalò di una grave forma di leucemia, che non curò con la chemioterapia secondo il protocollo ufficiale. I dettagli nel nostro giornale partner Quotidiano.net: “La giovane, infatti, seguendo i consigli dei genitori che sposavano il metodo del sedicente ‘dottor Hamer’, trattò la malattia solo con vitamine e cortisone, morendo dopo poco. Secondo la procuratrice aggiunta Valeria Sanzari, che ha indagato subito madre e padre per omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell’evento, la ragazza non ebbe modo di costruire una propria libertà di scelta delle cure, in quanto “plagiata” dai genitori che l’avrebbero convinta a scegliere vie alternative. Al termine dell’udienza, la madre di Eleonora, Rita Bottaro ha commentato così la condanna: “Credo nella giustizia divina, non ho sbagliato nulla, rifarei tutto quello che ho fatto, solo Dio sa quanto ha sofferto mia figlia”.

L'articolo Eleonora, morta di leucemia dopo il rifiuto della chemioterapia: condannati i genitori proviene da Casteddu On line.