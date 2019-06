Automobilisti tutti in fila sulla statale 554: lo sfalcio dell’erba provoca i maxi ingorghi sotto il sole. Decine di automobilisti protestano, condannati a file estenuanti questa mattina sulla 554 che continua ad essere costantemente intasata e pericolosa. E basta il minimo intoppo o lavori in corso per provocare il caos: “Che vergogna- protestano i pendolari in fila su Whatsapp Casteddu- per colpa della pulizia delle erbacce nel Guard Rail centrale viene paralizzata una strada così importante. Una coda chilometrica in orario di punta….grazie”, l’amaro commento degli automobilisti.

