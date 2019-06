“Concerto di Vasco a Cagliari, disabili costretti a entrare in bagno con un cm di liquami maleodoranti”. La foto denuncia di Luigi Dessì, accompagnatore di una donna disabile al concerto di Vasco alla Fiera: “Ho visto disabili entrare con la carrozzina e dovere passare là sopra, una cosa indecente. I bagni erano in questa situazione già dalle sei del pomeriggio: significa che non sono stati puliti dal giorno prima?”, la domanda preoccupata. Perché i disagi per chi è portatore di handicap, sono purtroppo sempre doppi o tripli ed è anche una questione di rispetto.

