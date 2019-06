La regata de “is fassonis” compie 40 anni: a Santa Giusta sarà grande festa

Nei fine settimana che precedono la manifestazione è in programma anche “Vista dall’acqua”, escursioni guidate in barca nella laguna a cura di Medsea, il venerdì e il sabato, dalle 17 il 1° turno e dalle 18:30 il 2° turno. Per prenotazioni è possibile telefonare dalle, dalle 9:30 alle 12:30, ai numeri 0783 299033 o 349 2152577.

Anche quest’anno a far da cornice alla gara con le tradizionali imbarcazioni di giunchi, in programma domenica 30 giugno, un ricco calendario di manifestazioni promosse dall’amministrazione comunale guidata da Antonello Figus, insieme alle associazioni locali, tra spettacolo, gastronomia e valorizzazione e scoperta del territorio.

Si rinnova da 40 edizioni e quest’anno non farà eccezione. Santa Giusta rivive l’emozione della regata de Is Fassois , appuntamento tra tradizione e intrattenimento, tra i più noti in provincia.

Venerdì 28 giugno la manifestazione comincia a entrare nel vivo. Il pomeriggio, dalle 17:30 “Le lagune costiere e la sostenibilità” saranno al centro di un convegno nel Centro Open Space in via Giovanni XXIII, che darà anche ospitalità alla mostra fotografica “Lo sguardo dei ragazzi sulle zone umide” – contest #SardinaWetlands – Progetto Maristanis.

Alle 20.30 l’esordio della rassegna gastronomica “Laguna in festa”, che propone piatti tipici locali a cura delle Associazioni di Santa Giusta e la festa della birra a cura della Pro Loco del paese. La musica accompagna la serata, con esibizione dei piccoli ballerini del gruppo folk “Mindizzu” accompagnati dall’organetto di Filippo Cominu e lo spettacolo etnico “A passu e ballu”

La giornata di sabato 29 giugno comincia dalla mattina, alle 9.30, con il percorso ecologico guidato “Bioblitz in laguna – Strumenti informatici per la scoperta della natura”. La partenza è fissata dal Centro Open Space in via Giovanni XXIII.

Nel pomeriggio, dalle 17 è possibile visitare la mostra fotografica “Lo sguardo dei ragazzi sulle zone umide” – contest #SardinaWetlands – Progetto Maristanis e in serata, dalle 20.30 i prodotti della laguna tornano protagonisti con la rassegna “Pasta e profumi di laguna”, curata dalla Pro Loco del paese. Dalle 22 lo spettacolo etnico musicale “Brinca”.

La domenica, il grande giorno della regata, si comincia dalle 9, con l’esposizione e la promozione dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. Alle 10 segue l’esibizione dei piccoli Fassoneris.

Tutti davanti allo stagno alle 11 per assistere alle 1° Regata dei SUP in laguna “Othoca SUP CUP” a cura di A.S.D. Eolo beach sport.

I prodotti locali accompagnano la pausa pranzo a partire dalle 13 e alle 15 spazio alla scoperta del territorio, con la visita guidata gratuita di Santa Giusta “I tesori della laguna”. Partenza nell’area del boschetto di fronte all’ittiturismo “Su Fassoi”.

Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare dalle 9:30 alle12:30, al numero 347 198 7283.

Comincia a salire l’emozione per la gara dalle 17, con la sfilata dei regatanti accompagnati dai gruppi Folk “Mindizzu” di Santa Giusta, i gruppi di San Vero Milis e di Simaxis e da organetto e fisarmonica.

Alle 18 il via alle regate.

In serata, alle 20 la rievocazione storica con l’arrivo degli abitanti di Tzur. Alle 20.30 la sagra del pesce arrosto, curata dalla Pro loco e in chiusura della manifestazione i Bertas in concerto.

(In collaborazione con il Comune di Santa Giusta)

Giovedì, 20 giugno 2019

L'articolo La regata de “is fassonis” compie 40 anni: a Santa Giusta sarà grande festa sembra essere il primo su LinkOristano.it.