Canoa e kayak: a Zeddiani e Cabras gare regionali e internazionali

Un’estate e un inizio autunno di grandi eventi sportivi che impegnerà anche il Circolo Nautico Oristano

Sarà la provincia di Oristano lo scenario di importanti manifestazioni regionali legate a canoa e kayak. Un ricco calendario di eventi che impegna il Circolo nautico Oristano per tutta l’estate e per l’inizio di autunno.

Si comincia domenica prossima, 23 giugno, con il Campionato regionale canoa kayak, velocità 100 metri, per tutte le categorie; la gara regionale 200 metri e il 1° speciale Canoa Giovani regionale, valido per il Campionato Italiano under 14 a squadre.

Le gare si svolgeranno in località S’Anaedda a Zeddiani.

Il 14 luglio, sempre a Zeddiani, sono in programma le gare del Campionato regionale canoa kayak, velocità 500 metri, per tutte le categorie, un nuovo appuntamento con la gara regionale 200 metri e il 2° speciale Canoa Giovani regionale, valido per il Campionato Italiano under 14 a squadre.

Dal 3 al 6 ottobre, ci si sposta nel Rio Tanui, a Cabras per il trofeo “I Giganti della velocità”; l’international sprint race canoa e kayak.