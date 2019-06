Tzìnema a suta de is isteddos in su birde de su parcu de Santa Maria de Zruàbara

Comintzant is apuntamentos de su “TzineArci”, su tzìnema a suta de is isteddos cuncordadu in su parcu de Santa Maria de Zruàbara, in Marrùbiu.

Notesta, a is 22.00, s’at a projetare Wonder, film de su 2017 ghiadu dae Stephen Chbosky, cun protagonistas Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.

Contat su contu de unu pipiu nàschidu cun una maladia rara.