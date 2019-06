C’è la vendemmia, ma quella del miele

Si terrà sabato prossimo 22 giugno ad Ales, alle 10, nell’azienda agricola “Mieli Manias”, la Vendemmia del Miele, una manifestazione in cui saranno coinvolti gli utenti del Centro di Salute Mentale di Ales impegnati nelle attività di agricoltura sociale, che collaboreranno alle operazioni di smielatura, estrazione e raccolta del miele.

L’evento di sabato è organizzato dall’ufficio di piano del Plus di Ales Terralba, dalla Cooperativa Baronia Verde e dall’azienda “Mieli manias” in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale della Assl di Oristano diretto dal dottor Gianfranco Pitzalis, e le cooperative e le aziende agricole del territorio che ospitano i ragazzi.

La manifestazione rientra nel progetto di agricoltura sociale “Gicoias” (Giovani coltivatori in agricoltura sociale), finanziato dal bando regionale Includis che sta sviluppando e sperimentando nel territorio della Marmilla e del terralbese l’idea di un’agricoltura sostenibile e inclusiva, che valorizza il lavoro delle persone diversamente abili e porta sul mercato prodotti etici.

La Vendemmia del Miele sarà l’occasione per illustrare i risultati del progetto Gicoias, giunto al quinto mese di attività, per presentare in anteprima il logo della rete realizzato dalla società KLS e per parlare più in generale delle prospettive dell’agricoltura sociale come attività complementare delle aziende agricole e strumento di welfare locale.

All’incontro saranno presenti il direttore del Dipartimento di Salute Mentale Gianfranco Pitzalis, l’equipe del Csm di Ales-Terralba, i rappresentanti del Plus di Ales Terralba, il presidente della rete “Fainas” Michele Ruiu e gli altri partner del progetto, e saranno ospiti i ragazzi dei progetti Includis di Siniscola e Loculi che avranno modo di confrontarsi con gli organizzatori sulle attività promosse.

“Le attività del progetto Gicoias”, spiegano gli organizzatori, “sono finalizzate a favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, ma anche a sostenere l’inserimento lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a forte rischio di marginalizzazione, promuovendo così la coesione sociale in modo sostanziale e continuativo”.

“Quella dell’agricoltura sociale”, proseguono, “è una prassi di sviluppo sostenibile socialmente, economicamente ed ecologicamente: valorizzarla significa far acquisire alle imprese locali agroalimentari la consapevolezza che possono essere strumento di crescita non solo economica, ma anche sociale per il territorio”.

Giovedì, 20 giugno 2019

