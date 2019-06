Torna “Diritti in Piazza”. Sabato 22 giugno l’appuntamento con i volontari delle Acli provinciali di Cagliari è nel piazzale del mercato di San Benedetto a partire dalle 9.30 (via Tiziano, in prossimità dell’ingresso del mercato) fino alle 12.

I ragazzi saranno a disposizione per far conoscere i servizi che il mondo dell’associazionismo offre a tutti i cittadini. Il tour nei mercati e nelle piazze sarà l’occasione per far conoscere al pubblico le nuove iniziative portate avanti da Acli come lo sportello lavoro, lo sportello Famiglia, lepasseggiate per over 60, i tornei di calcio per l’integrazione, i campi per i giovani, i corsi di formazione, i seminari e i vari servizi diconsulenza giuridica, psicologica, previdenziale e fiscale.

Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; telefono 07043039.

L'articolo Consulenza e informazione: “Diritti in piazza” fa tappa al mercato di San Benedetto proviene da Casteddu On line.