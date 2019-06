A Zerfaliu sarà messo in sicurezza il canale tombato Il Consorzio di bonifica ha ottenuto per il progetto oltre due milioni dal Ministero

“Metteremo in sicurezza le abitazioni vicine al canale adduttore ed eliminiamo le perdite idriche di questo tratto che negli anni hanno causato innumerevoli problemi agli abitanti. Espletata la fase della progettazione definitiva esecutiva, dei rilievi tecnici e di tutta la procedura burocratica si procederà ad appaltare le opere secondo una tempistica stabilita dal nostro Dirigente del Servizio tecnico e dalla struttura consortile che ringrazio per l’importante lavoro svolto”.

“Con questo finanziamento”, spiega ancora Ghisu, “il Consorzio asporterà la caldana in calcestruzzo e smonterà tutti i tegoli posizionati a copertura del canale, procederà a demolire le sponde e il fondo del canale che verrà interamente ricostruito in linea e con le stesse modalità di un altro tratto che il Consorzio ha realizzato diversi anni fa”.

“La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi direttamente dal Ministero per le Infrastrutture”, spiega il commissario straordinario dell’ente Battista Ghisu, “e il nostro Consorzio è stato l’unico finanziato in Sardegna nell’ambito degli interventi volti a rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura”.

Altro finanziamento per il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese: 2 milioni e 200 mila euro sono stati concessi dal Ministero delle Infrastrutture, Direzione Generale per le dighe e infrastrutture idriche ed elettriche, nell’ambito del primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “invasi”, deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per interventi urgenti per la sistemazione del canale adduttore destra Tirso nel tratto tombato all’interno dell’abitato di Zerfaliu.

“Nei prossimi giorni”, continua Battista Ghisu, “intendo effettuare un sopralluogo con le amministrazioni comunali di Solarussa e Siamaggiore per la verifica dei tratti tombati del canale adduttore, in corrispondenza dei centri abitati, dove si stanno verificando lesioni e infiltrazioni d’acqua nelle case vicine. In questo modo si potrà presentare una nuova scheda progettuale per la richiesta di finanziamento al Governo o alla Regione”.

Il Consorzio aveva presentato nei mesi scorsi la richiesta alla Direzione Regionale dell’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, quale cabina di regia per gli interventi regionali finanziati dal Ministero delle Infrastrutture, chiedendo appunto il finanziamento per la ricostruzione del canale tombato che attraversa l’abitato di Zerfaliu per un tratto di circa 700 metri in cui si sono verificate molte perdite idriche e danni alle abitazioni vicine con pesanti infiltrazioni nelle fondamenta e negli scantinati.

Negli anni 80 il canale venne tombato dal Comune con tegoli alveolari e un getto in calcestruzzo. Col tempo i cordoli di appoggio dei tegoli sono sprofondati causando lesioni alle sponde e di conseguenza compromettendo la stabilità dello stesso canale adduttore che dalla diga di Santa Vittoria di Ollastra convoglia l’acqua per l’irrigazione in tutta la parte del destra Tirso.

Il sindaco di Zerfaliu Pinuccio Chelo aveva chiesto l’intervento del Consorzio di Bonifica nei mesi scorsi e da qui, dopo un sopralluogo congiunto, è stato chiesto dal Consorzio di Bonifica un intervento al Governo che ha finanziato l’opera importantissima.

Giovedì, 20 giugno 2019

