Scatta l’allarme per due valigie abbandonate, arrivano gli artificieri

A Oristano ieri sera, è scattato l’allarme per due valigie abbandonate in Via Mazzini. Le valigie, una di colore rosso e un trolley nero, sono stata notate prima delle 21 da alcune persone. I bagagli erano stati abbandonati in un parcheggio a pagamento davanti alla Upim.

Una pattuglia della Guardia di finanza di Oristano ha attivato il protocollo di sicurezza previsto e ha richiesto l’intervento degli artificieri dei carabinieri.

Dopo circa un’ora, gli artificieri hanno accertato che le valigie non contenevano ordigni, facendo così rientrare l’allarme.

Giovedì, 20 giugno 2019

