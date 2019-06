Una corsa al tramonto lungo Capo Mannu

Una gara al tramonto nel suggestivo percorso lungo Capo Mannu. La manifestazione sportiva, prevista per domenica, giunge alla sua sesta edizione. È organizzata da A.S.D. Sardinia Sport Show ed è patrocinata dal Comune di San Vero.

La Capo Train running prevede due percorsi: uno di 15 km, e uno di 9,6 km. La partenza è prevista per le 19.30, dal chiosco Green Wave, nel lungomare di Putzu Idu. Dopo la corsa, il chiosco ospiterà anche un banchetto in compagnia della musica di Dj Silver, e le premiazioni, previste per le 21.30.

Giovedì, 20 giugno 2019

