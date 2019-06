Si sporge per fumare e precipita dal secondo piano: 39enne muore a Sestu

Si è affacciato dal balcone, probabilmente per fumare una sigaretta, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato di sotto.

Tragedia questa notte a Sestu: morto un 39enne, Mario Orrù. Nonostante il volo dal secondo piano della palazzina in cui abitava, l’uomo era ancora cosciente all’arrivo del 118. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate subito dopo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Inutile la corsa in ospedale: Mario Orrù è morto durante il trasporto, forse per un’emorragia interna.

Sul luogo della tragedia i carabinieri che hanno da subito escluso un gesto volontario.

