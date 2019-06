Gabriele, 18enne di Cagliari: “Poetto morto in inverno, più locali e discoteche come a Barcellona”

Diciotto anni, di Cagliari, Gabriele Marras studia al liceo Classico Dettori e si sta diplomando. È uno delle migliaia di giovani che vivono in una città che, da ieri, ha ufficialmente un nuovo sindaco, Paolo Truzzu. Più attenzione allo sport e allo svago, queste le richieste di Marras al primo cittadino: “Spero di poter lavorare nel settore del business e del marketing, vorrei una città come Amsterdam, con spazi maggiori per chi va in bicicletta e fa sport. Una nuova area sportiva è indispensabile in una città isolana come la nostra che è sul mare, soprattutto per fare corsa, ciclismo e nuoto”, afferma il diciottenne, “io stesso, quando posso, corro e faccio anche palestra”. Non solo sport, però, ma anche svago.

“Si può sempre fare di meglio, perchè non guardiamo a città come Tel Aviv e Barcellona che hanno un lungomare sempre pieno di eventi?”, suggerisce il giovane, “il Poetto deve vivere tutto l’anno, non solo d’estate. Servono più locali ed eventi musicali, e anche più discoteche, aperte sino a tardi”.

Fonte: Casteddu On Line