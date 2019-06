Una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità quella avvenuta ieri sera alla stazione ferroviaria di Serramanna. Un giovanissimo ragazzo, Gabriele Cipolla di 15 anni, è stato travolto e ucciso da un convoglio diretto mentre, secondo alcuni testimoni, si accingeva ad attraversare i binari con i passaggi a livello chiusi. Non un caso isolato. Anzi. Soprattutto nelle stazioni ferroviarie di Serramanna e Villasor, dove i passaggi a livello sono ancora in uso, molti passeggeri provenienti da Cagliari, che arrivano al secondo binario, per raggiungere il lato opposto della stazione attraversano i binari senza utilizzare i sottopassaggi, molto spesso ancor prima che il treno sia ripartito e, quindi, con le sbarre ancora abbassate. Una abitudine errata che viene costantemente ripresa con avvisi sonori da parte dei macchinisti dei convogli in partenza che assistono quotidianamente a questa scena. Ieri sera la tragedia. Inconsapevole che da Oristano stesse sopraggiungendo un altro treno, il giovane ragazzo è stato investito e per lui ogni tentativo di soccorso è stato inutile.

Non solo ragazzi e giovanissimi ma anche adulti che, incuranti del pericolo, attraversano così la ferrovia.

Negli ultimi anni sono ben due i precedenti: sempre a Serramanna, nel 2011 è stata travolta mortalmente dal treno una pensionata e a Villasor, due anni fa, un uomo, mentre tentava di attraversare in bicicletta il passaggio a livello sebbene le sbarre fossero abbassate, fu investito, per fortuna, senza riportare ferite mortali.

(la foto si riferisce a un episodio molto simile avvenuto a settembre alla stazione dei treni di Decimomannu di cui Casteddu Online ne aveva dato notizia.

https://www.castedduonline.it/decimomannu-tragedia-sfiorata-in-stazione-giovani-passano-incautamente-tra-i-binari/)

L'articolo Serramanna sotto choc: la comunità sconvolta dalla tragedia avvenuta alla stazione proviene da Casteddu On line.