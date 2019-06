Stage di judo, è già spettacolo con la nazionale italiana cadetti a Sassari

Ha preso il via questo pomeriggio a Sassari l’allenamento con la nazionale italiana cadetti judo, guidata dai coach Raffaele Toniolo, Alessandro Piccirilli, Alessandro Comi e Massimiliano Pasca. La terza edizione del “Guido Sieni Training camp”, organizzata dal centro sportivo Guido Sieni, quest’anno cresce di spessore e diventa una vera e propria opportunità per approfondimenti tecnici e didattici con docenti qualificati e atleti di spicco.

Nella palestra della scuola media numero 12, in via Togliatti, sui tatami allestiti dal maestro Stefano Urgeghe e dai suoi collaboratori, i ventidue atleti della nazionale italiana cadetti, undici ragazzi e undici ragazze, si sono da subito confrontati con i numerosi judoka isolani che non hanno voluto perdere un’importante occasione di crescita sportiva. Ed è stato un vero e proprio spettacolo vederli lavorare a stretto contatto.

Lo stage durerà cinque giorni, 19, 20, 21, 24 e 25, e per le prime due giornate si svolgerà nella palestra della scuola media numero 12 di via Togliatti mentre per le restati al PalaSerradimigni.

Per gli atleti della Nazionale, che ha scelto Sassari per la preparazione in vista dei campionati europei di Judo in programma a “Varsavia 2019” dal 27 al 30 giugno, si tratta di una sicura vetrina. La rappresentanza, maschile e femmine, è composta da judoka inseriti nella Ranking list nazionale.

Per i judoka sardi, invece, il camp diventa anche un’opportunità per scaldare i muscoli in vista del doppio appuntamento del fine settimana con la Guido Sieni Judo Cup.

Sabato e domenica sulle materassine del PalaSerradimigni scenderanno le categorie Cadetti (sabato ore 13) e gli Esordienti B domenica ore 9 che gareggeranno anche per il Trofeo Italia. Quest’anno, infatti, la Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Fijlkam) ha inserito la gara nel circuito che consente ai giovani della categoria Esordienti (classi di gara anni 2006-2005) di gareggiare per la conquista dei punti valevoli per il ranking nazionale. Un elemento di prestigio per la Judo Cup sassarese.

