Quartu, maxi incendio al Poetto: secondo chiosco in fiamme in 24 ore

Paura al Poetto di Quartu. In fiamme un chiosco sul lungomare. E’ il secondo caso in meno di 24 ore. Sul posto i Vigili del fuoco. Notizia in aggiornamento.

(Video di Fabio Loi)

