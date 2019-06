Blackout su mercantile Grimaldi a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 19 GIU - Stava uscendo dal porto di Olbia diretta a Livorno quando si è verificato un improvviso blackout: è ferma ora al punto di fonda davanti a Golfo Aranci l'Eurocargo della Grimaldi Lines. Poco prima delle 19 il mercantile, che trasporta soprattutto semirimorchi, ha iniziato le manovre per lasciare lo scalo gallurese. Dieci minuti dopo, quando la nave stava manovrando all'interno del canale, si è verificata l'interruzione di energia elettrica.

A bordo c'era già il pilota che ha allertato la Capitaneria di porto: da qui l'invio di un rimorchiatore e di una motovedetta. Il pilota è poi riuscito a rimettere in funzione i motori, ma al minimo. Lentamente il mercantile si è portato verso Golfo Aranci, dove ora è alla fonda. A bordo sono attesi gli esperti del Port state controll della Guardia costiera che verificheranno se la nave è in grado o meno di ripartire.