Cagliari, perde il controllo dell’auto sulla 131 e va sbattere sul guard rail: ferito un giovane di Sestu

Incidente stradale questa mattina sulla statale 131 all’altezza del km 5,800 alle porte di Cagliari.

Un’Alfa Romeo 159 guidata da un giovane di 23 anni di Sestu per cause ancora da accertare, ha urtato violentemente il guard rail centrale per poi terminare la corsa circa 200 metri più avanti. Il conducente è rimasto contuso ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

