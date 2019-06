Spettacoli, giochi organizzati e laboratori sui prati dell’Orto dei Cappuccini a Cagliari. Al via la rassegna organizzata da Asmed Balletto di Sardegna “DanzaEstate 2019”, che aprirà i battentidomani 20 giugno e si concluderà il 22 giugno. In programma un ricco calendario di appuntamenti dedicato ai bambini e alle famiglie, con ingresso gratuito.

Nove spettacoli, quattro laboratori, ma anche la grande caccia al tesoro, animeranno il teatro a cielo aperto del giardino di viale Merello.

Tra gli ospiti di questa edizione, Francesca La Cava presenta “Voglio la Luna”, esito scenico di un laboratorio di danza contemporanea, Marco Nateri con lo spettacolo “La Fabbrica delle Parole”, Senio G.B. Dattena con “Perseo e Medusa”, la compagnia teatrale “La Botte e il Cilindro” che presenta lo spettacolo di marionette “Camminando Sotto il Filo” di N. Imperio, la Compagnia Gdo con “ A piedi nudi nel Parco”, la Compagnia Estemporada con “Frozen”, la compagnia MovimentoInActor con “Io chiara tu scura”.

Le mattine di giovedì e venerdì, per giocare e divertirsi e suonare tutti insieme, in programma il laboratorio Rock Music Summer Edition di Marco Salaris, per scoprire e sperimentare il mondo degli strumenti musicali più antichi e affascinanti. Mentre Tore AnimaTore organizza “Diventiamo Pirati”, dove si potranno costruire e colorare tutti gli strumenti di un vero pirata. Divertimento assicurato con il truccabimbi (tutti i pomeriggi) e il laboratorio per realizzare fantastiche bolle di sapone.

La Merendanza Musicale sul prato, offerta da DanzaEstate ai piccoli partecipanti sarà accompagnata da danza, musica e animazione a cura della danzatrice Silvia Bandini e dei musicisti Marco Caredda e Marco Salaris.

L'articolo Cagliari, spettacoli e giochi sui prati dell’Orto dei Cappuccini proviene da Casteddu On line.