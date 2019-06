Venduta all’asta per 162mila euro la pistola con cui si uccise Van Gogh

La pistola con cui Vincent Van Gogh si uccise nel 1890 è stata venduta all’asta a Parigi per 162 mila euro, quasi il triplo rispetto alla stima data che oscillava tra i 40-60 mila euro. Ad acquistarla è stato un collezionista privato via telefono. Rinvenuta in un campo vicino a Auvers-sur-Oise da un contadino nel 1965, l’arma, definita “la più famosa nella storia dell’arte”, è stata in esposizione al Museo di Van Gogh ad Amsterdam. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

