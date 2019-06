Lega: Solinas si dimette da senatore

Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha consegnato le dimissioni da senatore. Il parlamentare di Lega-Psd'Az pone così fine all'incompatibilità del suo mandato che dura da quando il 24 febbraio è stato eletto governatore. Ora la Giunta per le immunità del Senato preparerà una proposta per l'Aula e le dimissioni verranno messe ai voti. Quando le dimissioni verranno accettate, al posto di Solinas subentrerà la prima dei non eletti, Lina Lunesu Galizia.



La novità arriva proprio nel giorno in cui a Solinas è stato notificato un ricorso dei Radicali Italiani sulla sua incompatibilità. Il tribunale di Cagliari ha fissato per il 1 agosto la prima udienza. Nel frattempo resta in piedi anche la richiesta di accesso agli atti del gruppo dei Progressisti nel Consiglio regionale alla Ragioneria della Regione per avere una parola certa e inconfutabile sulla retribuzione che il governatore ha percepito in questo periodo: doppio stipendio o singolo?.