La Chiesa del Carmine aperta sotto le stelle grazie al Touring Club

Torna anche a Oristano il progetto “Aperti per Voi sotto le stelle” del Touring Club Italiano. Protagonista, ancora una volta, sarà la Chiesa del Carmine che, sabato prossimo 22 giugno, oltre all’orario consueto dalle 10 alle 12, resterà aperta anche dalle 18 alle 22.

Alle 20 l’organista della Cattedrale di Oristano Don Graziano Orro terrà una Conferenza concerto per organo.

L’iniziativa estiva segue quella svolta dall’associazione oristanese guidata da Salvatore Ferraro nel mese di febbraio, quando la chiesa era stata aperta anche nelle giornate di mercoledì.

“Aperti per Voi sotto le stelle” è frutto della ultra decennale esperienza dell’iniziativa Aperti per Voi del Touring Club Italiano nell’accogliere, grazie ai suoi Volontari, i visitatori in siti d’arte altrimenti inaccessibili al pubblico o aperti con limitazioni di orario.

Dal 2005 a oggi sono oltre 2200 i volontari attivi oggi in tutta Italia, 83 i luoghi aperti in 34 città italiane in 13 regioni e più di 16 milioni i visitatori accolti. Le città coinvolte dal 15 al 23 giugno nelle aperture prolungate so-no Bologna, Brescia, Brindisi, Cesano Maderno, Cremona, Mantova, Massa, Milano, Napoli, Oristano, Salerno, Siena, Taranto e Udine. Tante le opportunità e gli eventi proposti, per far conoscere e far apprezzare la grande bellezza dell’Italia a cittadini e turisti ancora più del consueto.