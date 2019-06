Altro che Caraibi: l’acquario naturale è a Cala Mariolu in Ogliastra

Acqua turchese, limpida e trasparente, un acquario naturale quello immortalato da Giusi Casada con in primo piano un piccolo banco di pesci che nuota sopra un letto di ciottoli bianchi, caratteristici della meravigliosa caletta della costa baunese, in Ogliastra. E’ la foto del giorno di Cagliari Online, condivisa dalla nota pagina facebook Laura Laccabadora, che in poche ore ovviamente ha collezionato migliaia di like e condivisioni.