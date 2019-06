Tre giorni di musica itinerante per la città con la Globe Music Academy

Il programma dei concerti previsti a Oristano

Tre giornate di musica per festeggiare la fine dell’anno scolastico della GlobeMusic Academy di Oristano. Quest’anno cambio di location per la manifestazione, che si sposterà da Piazza Manno, diventando itinerante per tutta la città.

Si inizierà domani, alle 17.30, all’Auditorium San Domenico, in via La Marmora 2, con il “Saggio finale dei corsi musicali per bambini”. Alle 21.30, l’Auditorium ospiterà “Singing Mr. Walt”, le canzoni dei cartoni Disney eseguite da Globe Music Vocal Ensemble, coro diretto dal maestro Nicola Piredda.

Per venerdì 21 sarà la Contea, in viale Repubblica 71, a far da scenario agli allievi di strumento canto e coro, che hanno appena terminato l’anno scolastico. Lo spettacolo musicale, di stampo pop-rock, verrà aperto e chiuso dalla GlobeMusic AllStars Band, formata dagli insegnanti della scuola. Presenta la serata, Stefano Floris.

Domenica 23 giugno alle 21.30, vibrazioni spagnole all’Auditorium San Domenico, con lo “Spettacolo Flamenco di ballo e musica dal vivo”. Si esibiranno gli allievi dei corsi flamenco di Globe Music Academy accompagnati dai musicisti della compagnia FlamencoSoul.