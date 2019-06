La buca c’era e quando è arrivato il nuovo asfalto si pensava finalmente potesse scomparire. Invece no. L’asfalto è stato posato attorno e la buca è rimasta lì, in via Cagliari 110, a Oristano, nei pressi della rotonda alla confluenza con via Tirso, dove un nostro lettore l’ha vista e segnalata.

In effetti si tratta di un pozzetto sfondato. Un pericolo, indicato da due immancabili transenne che ormai da settimane sono a protezione.

Quando si metterà rimedio?

Mercoledì, 19 giugno 2019

L'articolo Il nuovo asfalto sopra il pozzetto sfondato, restano transenne e pericolo sembra essere il primo su LinkOristano.it.