Quattro mesi ricchi di eventi con “Marrubiu d’estate”

Si comincia, appunto, domani, giovedì 20 giugno, con una serata di cinema all’aperto in località Zuradili. Sugli schermi il film Wonder. L’appuntamento, promosso dai ragazzi del servizio civile, è in programma alle 22.

Prende il via domani a Marrubiu il ricco calendario di manifestazioni predisposto dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, in vista della stagione estiva.

Dal 26 luglio e fino al 25 luglio ancora protagonista lo sport, con il torneo di calcio a 5 promosso dall’Admo. L’appuntamento è alle 20, nel campo di via Brescia.

Luglio si apre con una serata di ballo liscio, in programma alle 22, in piazza Salvietti.

Il giorno dopo, sabato 6 luglio, spazio al Bovale Jazz, in località Zuradili, dalle 20.

Tornano i balli nella giornata del 19 luglio. Dalle 22 in piazza Salvietti.

Sempre nella giornata di venerdì, 19 luglio, al via la manifestazione di Muay Thai, in programma fino al 2 agosto, in via Piave.

Il saggio di danza della scuola Simply Dance è in calendario per il giorno 27 luglio, dalle 22 in piazza Salvietti. Luglio si chiude domenica 28, con il concerto sotto le stelle della banda musicale di Marrubiu. Dalle 22, in piazza Salvietti.

Il cinema all’aperto a Zuradili torna il primo giorno di agosto, con la proiezione Black Panther, a partire dalle 22.

Altra data in calendario è quella del 3 agosto, con la manifestazione “Nara Marrau”, dalle 21 in piazza Amsicora. L’Amelia Dance di Marrubiu è protagonista il 4 agosto con il saggio di danza, dalle 22 in piazza Salvietti.

Spazio ai prodotti sardi sabato 10 agosto con la Sagra della fregola sarda con frutti di mare e pesce. Appuntamento alle 20 in via Piave. A seguire, dalle 22 lo spettacolo musicale in piazza Salvietti.

La Sagra della pecora è in programma il 13 agosto, dalle 20 in piazza Salvietti, segue la serata country.

Dopo la pausa per ferragosto, si riprende il 18 con i balli lisci, sardi e di gruppo, dalle 22 in piazza Salvietti.

Il cinema torna ancora una volta nella giornata del 29 agosto, con la proiezione del film Allied, dalle 22 in località Zuradili. Un torneo di scacchi chiude il mese di agosto. Appuntamento alle 21, in piazza Salvietti.

Settembre regala la fidosfilata e la zippolata in piazza. La data da segnare in calendario è quella di sabato 14, dalle 16, in piazza Salvietti.

Il 15 settembre vede protagoniste le associazioni auser di tutta la Sardegna, con il raduno a loro dedicato e il 22 settembre l’associaizone Admo, con una manifestazione di solidarietà.

Exponeus 2019, la fiera delle attività produttive e il Zuradili Sardinia BeerBQ festival sono in programma il 28 e il 29 settembre, dalle 20.

Il sipario cala sulla rassegna “Marrubiu d’estate”, sabato 28 settembre, cn il raduno regionale di Vespa club, in programma a Zuradili.