Chernobyl: storia di una catastrofe annunciata

La fiction che va in onda su una nota piattaforma televisiva riporta alla memoria i tragici eventi di trentatré anni fa, quando il peggior incidente nucleare della storia, verificatosi in Ucraina nel 1986, estese i suoi effetti transfrontalieri a mezza Europa.

La scala INES (International Nuclear and radiological Event Scale) è una sorta di "scala Richter" degli eventi nucleari e radiologici, sviluppata alla fine degli anni '80 dalla IAEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica che ha sede in Vienna. È composta da otto livelli, compreso quello "0" legato a una deviazione di alcuni parametri di funzionamento di un reattore, comunque non significativa per la sicurezza.

