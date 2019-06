Fan di Vasco scatenati a Cagliari, cantano “T’immagini” in piedi sui tavolini del Caffè Torino in via Roma. Guardate il VIDEO di Filippo Pau: l’entusiasmo dei fan in via Roma è talmente contagioso che tutti cantano e ballano sulle note di Vasco Rossi: “Favole, favole, favole, favole….”, a dimostrazione che concerti come questi portano qualche disagio ma anche tantissima allegria in città e molto turismo.

