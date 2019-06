Via Roma, tenta di forzare la saracinesca di un bar: arrestato un 28enne senegalese. Un altro equipaggio della Squadra Volante, ha tratto in arresto Ndao Hamadi 28enne senegalese, pregiudicato, resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato.

In particolare il Centro Operativo, a seguito di una chiamata giunta sulla linea 113, inviava gli equipaggi in Via Roma, dove era stata segnalata la presenza di un giovane di colore intento a forzare la saracinesca di un bar.

L’equipaggio della Volante motomontata “Nibbio”, giunto immediatamente sul posto, ha notato il giovane, che corrispondeva alle descrizioni fornite, chinato ad armeggiare sul nottolino di apertura della saracinesca e che, alla vista dei poliziotti, tentava di allontanarsi verso la Via Sassari, ma veniva prontamente bloccato.

Dalle verifiche effettuate nel locale gli operatori hanno constatato che la serratura della saracinesca era stata danneggiata e il nottolino smontato.

Un testimone ha inoltre riferito di aver notato, poco prima, lo stesso giovane mentre si introduceva in un palazzo e armeggiava in un portone con delle chiavi e una tenaglia.

L'articolo Via Roma, tenta di forzare la saracinesca di un bar: arrestato un 28enne senegalese proviene da Casteddu On line.