Cagliari, cenavano dopo il concerto di Vasco: zainetto rubato in via Barcellona con dentro un Iphon:

Notte movimentata per la Polizia a Cagliari. Il terzo episodio si è verificato intorno all’una di oggi, quando è giunta una chiamata al 113 che richiedeva l’intervento della Polizia in Via Barcellona per il furto di uno zaino.

L’equipaggio della Squadra Volante, giunto sul posto, ha contattato la richiedente che ha riferito di essere stata derubata del proprio zaino, contenente la somma di 120 euro, un telefonino I PHONE, documenti di identità e oggetti personali, mentre si trovava presso un locale in compagnia del marito e del figlio minore per consumare un pasto dopo aver assistito al concerto di Vasco Rossi. La donna ha raccontato di aver poggiato lo zaino sulla spalliera della sedia e poco dopo, mentre attendeva di essere servita, nel prelevare un oggetto dallo zaino, si accorgeva che era sparito.

I sospetti sono subito ricaduti su un uomo che si aggirava con fare circospetto nelle vicinanze dei tavolini e che è stato notato proprio dal figlio minore della donna mentre si allontanava con lo zaino.

Subito inseguito dal marito della vittima, il soggetto ha fatto perdere le proprie tracce nelle stradine interne alla Via Sardegna.

La donna, mentre raccontava l’accaduto, ha notato lo stesso individuo passare sotto i portici della Via Roma indicandolo agli Agenti che lo hanno subito raggiunto e bloccato.

Identificato in Giuseppe Cardia, 59enne cagliaritano, pluripregiudicato, dalla perquisizione personale è stato trovato in possesso dell’intera somma asportata e del telefonino.

Un equipaggio della Polizia Stradale presente sul territorio, sentite le comunicazioni via radio e trovandosi nella zona, ha notato lo zaino gettato in terra nel Largo Carlo Felice. Prontamente recuperato, è risultato contenere il rimanente materiale asportato.

Cardia è stato tratto in arresto per il reato di furto pluriaggravato e inottemperante all’obbligo di dimora che prevede che lo stesso non possa uscire di casa dalle ore 21 alle ore 07.

L'articolo Cagliari, cenavano dopo il concerto di Vasco: zainetto rubato in via Barcellona con dentro un Iphon: proviene da Casteddu On line.