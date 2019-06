“Ieri sera è successo un fatto molto grave, un ragazzino vestito con una magliettina verde e dei pantaloncini grigi ha rubato una borsetta del valore di 180 euro dal mio negozio, aiutatemi a ritrovarlo”. Inizia così l’appello di Sara Zorco, 38 anni, titolare di un negozio di abbigliamento in via Eligio Porcu a Quartu Sant’Elena. Il fatto, stando al suo video-denuncia pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook dell’attività commerciale, risale “alle 18:30 circa. Il ragazzino, penso sia minorenne, è scappato e nessuno lo ha fermato. Anzi, alcuni giovani in strada lo stavano incitando, una roba pazzesca. Ma qual è l’educazione che viene data ai giovani d’oggi?”. La Zorco, contattata da Casteddu Online, spiega anche che “in passato ho già subito altri due furti, quando gestivo un altro negozio sempre nella stessa via”. È molto scossa per l’accaduto, lo si vede nel video postato pochi minuti dopo il furto: “Alcune clienti, gentilissime, mi hanno controllato il negozio mentre io, solo io ho provato a rincorrere il ladro, ma è stato inutile”.

“Sono già stata dalla polizia per sporgere denuncia, ma gli agenti mi hanno invitata a non farla ancora perchè starebbero per trovarlo. Ecco, spero che lui si vergogni per quanto ha fatto, deve restituirmi la borsa e chiedermi scusa. Non possiamo continuare a lavorare per nulla, abbiamo già tasse e affitti altissimi da pagare, ci mancano solo le rapine”. Per vedere il video basta cliccare qui.

L'articolo L’sos di Sara, commerciante di Quartu: “Aiutatemi a trovare chi ha rubato la mia borsetta” proviene da Casteddu On line.