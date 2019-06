Antonio Gramsci in is òperas artìsticas de Francesco del Casino

In su Tzentru pro is servìtzios culturales U.N.L.A. de Aristanis oe s’at a presentare su libru “Gramsciart”, s’interpretatzione artìstica de Francesco del Casino in contu de Antonio Gramsci. Custu merie, a is 18.00, in sa sala de is cunferèntzias de su Tzentru, s’autore at a faeddare de su traballu suo paris cun Pietro Clemente.

Mèrcuris, su 19 de làmpadas de su 2019

