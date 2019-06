Rientra dalla Polinesia con un chilo di coralli nascosti nel trolley, maxi multa per una cagliaritana

È rientrata da un viaggio in Polinesia – con uno scalo a Madrid -, ma dentro il suo trolley non aveva solo vestiti e souvenir, ma anche oltre un chilo di coralli “Scleractinia”, trasportati senza la prevista documentazione. A scoprire il carico “vietato” sono stati i funzionari dell’agenzia delle dogane e monopoli in servizio all’aeroporto di Elmas, insieme ai finanzieri del comando provinciale di Cagliari. Nei guai finisce una cagliaritana, che adesso dovrà pagare una maxi multa: potrebbe “cavarsela” con tremila euro ma potrebbe anche doverne scucire quindicimila. Intanto, gli operatori delle dogane hanno già provveduto a sequestrate l’ingente quantitativo di coralli trovati nel bagaglio della donna.

