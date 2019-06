La Sardegna tra le mete turistiche più economiche da raggiungere in aereo

La Sardegna è una delle destinazioni turistiche del Mediterraneo più economiche da raggiungere in aereo. Secondo un report della Cna, l’isola risulta al terzo posto in assoluto, dietro ad Algarve e Baleari. Per arrivarci dai principali scali europei una famiglia di quattro persone spenderebbe in totale 835 euro, 100 in meno rispetto all’anno scorso (-10%), secondo le stime dell’organizzazione di categoria che ha analizzato l’offerta aeroportuale sarda, valutata in crescita. La Cna l’ha paragona a quella di mete come Baleari, Creta, Corsica, Cipro, Croazia Adriatica, Algarve e Sicilia e l’ha trovata molto competitiva rispetto ai principali concorrenti del Mediterraneo.

L’isola è terza dopo Baleari (arrivarci costa il 37% in meno) e Algarve anche per l’offerta delle combinazioni di volo: 7.875, mille in più (+15%) rispetto allo scorso anno. Inoltre, arrivarci dal Centro Europa richiede in media 4,2 ore, meno di tutte le regioni competitor, grazie all’offerta di voli diretti a costi competitivi da e verso i principali aeroporti europei.

Diminuisce anche il costo dell’autonoleggio, passato da 242 a 217 euro nella settimana di Ferragosto. Nelle altre destinazioni, invece, i prezzi sono rimasti stabili.