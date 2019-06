Ùrtima data in Casteddu pro Vasco Rossi

Ùrtima data de su tour “Vasco Non Stop Live”, custu merie me in sa pratza pro is eventos mannos de sa Fiera de Casteddu. Su cuntzertu de s’autore de sutzessos nòdidos comente a “Una Vita Spericolata”, “Sally” e “Alba Chiara” at a comintzare a is 21.00.

Mèrcuris, su 19 de làmpadas de su 2019

