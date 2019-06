Mattina d’esame: via alla maturità anche negli istituti di Oristano

La mattina dell’esame: via alla maturità anche negli istituti di Oristano

Studenti impegnati con il tema di italiano. Domani la seconda prova

Primo scritto di maturità questa mattina anche per gli studenti della provincia di Oristano, impegnati dalle 8.30 – ora in cui è stata resa nota la “Chiave Ministero” per aprire il plico telematico – con il tema di italiano.

Tra le tracce a disposizione di studenti e studentesse, per quanto riguarda l’analisi del testo gli autori Sciascia, con “Il giorno della civetta” e una poesia di Giuseppe Ungaretti, confluita nella raccolta “L’allegria”, dal titolo “Il porto sepolto”.

Per il testo argomentativo le tracce sono di Corrado Stajano, “Eredità del Novecento”, il brano “Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà” di Montanari e un brano di Steven Sloman e Philip Fernbach, tratto dal loro celebre saggio “L’illusione della conoscenza”.

Il generale Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1982, e la storia del campione di ciclismo Gino Bartali, invece, tra le tracce di attualità.

Domani, giovedì 20 giugno, è la volta della seconda prova, differente a seconda degli indirizzi di studio che, cancellata la terza prova, anticipa gli orali, con il cosiddetto “quizzone”.

La maturità in Sardegna impegna 13.191 studenti delle scuole superiori, suddivisi in 780 classi e 390 commissioni, con a capo altrettanti presidenti di commissione. Sono, inoltre, impegnati 2.575 docenti, tra commissari interni (1.293) ed esterni (1.282).

Gli auguri del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza ai maturandi sardi. La Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Grazia Maria De Matteis rivolge un augurio di buon lavoro agli oltre 13.000 studenti sardi da oggi, con la prova scritta di italiano, impegnati negli esami di maturità. “Auguro ai giovani maturandi la serenità necessaria per affrontare una prova importante che aprirà le porte del loro futuro, gli esami sono importanti”, scrive la Garante, “perché aumentano il bagaglio di conoscenze e fanno vivere un’esperienza che prepara alla vita”.

De Matteis si rivolge anche al variegato ai ragazzi che hanno finito la scuola: “L’auspicio è che questo periodo di vacanza venga utilizzato anche per programmare progetti e iniziative stimolanti, momenti di svago ed incontri positivi”.

