Vino più buono e vigne più sane con le nuove stazioni meteo

A Samugheo sono state installate due stazioni agro meteorologiche, per monitorare le variazioni climatiche nel territorio e supportare la vitivinicoltura locale. Si realizza finalmente il progetto, che già dallo scorso anno, veniva discusso ai tavoli dell’amministrazione comunale. Un progetto sollecitato anche da alcuni viticoltori locali che da soli non sarebbero riusciti ad ammortizzare le spese per le stazioni meteorologiche. Così l’amministrazione ha deciso di aiutarli economicamente, facendosi carico della spese d’acquisto.

Le stazioni, installate a 285 m sul livello del mare nell’area vitinicola tra Samugheo e Atzara, forniscono dati climatici, che vengono rielaborati, in modo da limitare i danni ai vigneti, e fornire accurate informazioni anche sulle malattie tipiche della vite, tutte di origine fungina.

I dati possono essere consultati tramite l’App del Comune o tramite il sito internet www.meteosamugheo.it, attivo dal mese di giugno.

“Con Dario Secci di Sardegna Clima”, commenta Maurizio Frongia, vicesindaco e assessore alle Attività Produttive, “abbiamo deciso di comprare delle macchine evolute, non i modelli base, ma di investire sul progetto”.

“Fare viticoltura”, prosegue l’assessore, “significa oggi gestire il territorio, ma anche diffondere cultura e tradizione. La viticoltura fa parte della nostra tradizione agroalimentare da centinaia di anni, era quindi fondamentale supportare chi svolge questo tipo di lavoro”.

Mercoledì, 19 giugno 2019

