Cerchiamo persone vitali, coraggiose, generose e ironiche… Cerchiamo giovani e persone mature che abbiano voglia di sorridere alla vita e cambiare il mondo: cerchiamo volontari che abbiano voglia di dedicare tempo ad attività di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche relative la sclerosi multipla, perché il tempo della felicità è quello che dedichiamo agli altri.

A ogni volontario, risorsa fondamentale e indispensabile di AISM, l’Associazione delle persone con sclerosi multipla che rappresenta un concreto punto di riferimento per le oltre sei mila persone con SM del nostro territorio, per i loro familiari e per gli operatori sanitari e sociali, chiediamo impegno a donare un po’ di tempo e capacità organizzative. Garantiamo che questa sfida non sarà facile, ma bellissima.

Ogni volontario potrà definire, a seconda delle proprie competenze, in accordo con l’associazione, l’attività per la quale prestare la propria disponibilità. E impegnarsi nell’ambito a lui più congeniale: “lavorare anche solo per un giorno a contatto con i volontari di AISM, con le persone con SM e i loro familiari è davvero un’altra cosa. Per me ha significato ricevere e non dare. E’ stata un’occasione unica di arricchimento e di crescita personale”, dice Marica Loche, Presidente della Sezione Provinciale di Cagliari.

Da oltre 50 anni AISM è l’Associazione delle persone con sclerosi multipla e rappresenta un concreto punto di riferimento per le 122 mila persone con sclerosi multipla in Italia, per i loro familiari e per gli operatori sanitari e sociali.

AISM è presente su tutto il territorio nazionale grazie a una struttura a rete che consente di raggiungere tutte le persone con SM, ovunque esse siano, attraverso 98 Sezioni provinciali, i Coordinamenti regionali, più di 63 Gruppi operativi. Con oltre 13.000 volontari, l’Associazione è impegnata a diffondere una corretta informazione sulla sclerosi multipla, a sensibilizzare l’opinione pubblica, a promuovere servizi socio sanitari adeguati, a intervenire con attività di volontariato per il miglioramento della qualità di vita della persona con SM, e a promuovere iniziative di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica.

Per informazioni e disponibilità:

AISM Sezione Provinciale di Cagliari

Via Abruzzi, 10 – CAGLIARI

Tel. 070 271869 – e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

