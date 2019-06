Cagliari, sole cocente e fan di Vasco già fuori dalla Fiera: “Per 70 euro ne vale davvero la pena”

È la seconda giornata di Vasco Rossi a Cagliari, dopo il boom di ieri sera il rocker di Zocca si prepara a far ballare e cantare a squarciagola altri trentacinquemila fan, molti dei quali sono già assiepati davanti ai cancelli della Fiera. L’apertura è prevista per le 15:30 ed essere già lì, per molti, è “inutile”. Non per chi conosce a memoria tutte le canzoni del “Blasco” e ha fatto anche tantissimi chilometri pur di vederlo. Come nel caso di Maria di Olbia, 28 anni, commessa: “Sono partita alle cinque del mattino e sono arrivata qui alle otto, ho comprato il biglietto da settanta euro. Voglio vedere Vasco da vicino, sono una sua fan da sempre, la passione per lui me l’ha tramandata mio padre. Ho anche chiesto una settimana di ferie dal lavoro pur di prepararmi al meglio per questo evento”, dice, sorridente, la fan del “Blasco”, già armata di bandana “Vasco non stop live 2019”.

Un’altra che è già in attesa sotto il sole cocente è Marika Pes, 19enne di Cagliari: “Vasco è nella mia terra, non voglio perdermelo assolutamente, per me si tratta del primo concerto al quale partecipo. Voglio godermelo da vicino, un selfie con lui? Magari!”, dice, emozionata, la diciannovenne. “Alcuni miei amici sono venuti qui ieri sera, sono già fuori dai cancelli perchè penso che, se a una persona piace un cantante, vale la pena aspettarlo”.

Fonte: Casteddu On Line