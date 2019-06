“Il bello di essere donna”: gli studenti vincitori del concorso dell’Università

Sono stati proclamati ieri pomeriggio i vincitori del Percorso multidisciplinare/concorso “Il bello e la sfida di essere donna”, organizzato dall’Università di Cagliari, per promuovere tra gli studenti una cultura di rispetto e valorizzazione della figura femminile e premiare la creazione e la diffusione di video ed elaborati giornalistici sul tema.

“Dobbiamo renderci conto che esistono ancora tentativi di mantenere la donna in stato di soggezione e di subalternità”, ha detto il Rettore Maria Del Zompo introducendo i lavori. “Occorre esserne coscienti, così come essere consapevoli che tanti uomini vogliono contribuire a far crescere la nostra società valorizzando il ruolo di ciascuno”. Quindi una citazione di Rita Levi Montalcini: “Le donne sono la colonna vertebrale della società”.

Si trattava di frequentare tre seminari e una tavola rotonda e creare un video o un elaborato scritto in stile giornalistico rappresentativo del tema del concorso, riservato agli studenti dell’Università di Cagliari e agli studenti Erasmus attualmente ospiti dell’Ateneo.

Hanno partecipato in 84, come ha sintetizzato durante il suo intervento Alessandra Orrù, responsabile dell’Ufficio Relazioni istituzionali e Politiche strategiche e del progetto. La giuria tecnica era composta dalle giornaliste Roberta Celot e Miriam Mauti e dal docente Massimo Tria.

Nella categoria video la giuria ha assegnato il primo premio (di mille euro) a “Good Morning” di Elisa Cabras e Cristina Casu, e il secondo (500 euro) a “Cactus Girl” di Silvia Atzeni e Elisa Meloni. La categoria elaborati giornalistici ha invece visto sul primo gradino del podio Carla Boasso con l’articolo “La vera impresa? Essere donna” (premio di mille euro), e sul secondo Sara Congia e Martina Sanna con “Il diritto di essere mediocri” (500 euro).

Il primo premio social (700 euro) è andato al video “CaRiCa”, realizzato da Carlotta Marina Adina Calamida, Riccardo Cara e Carla Carboni, che ha totalizzato 1391 like, mentre il secondo (300 euro) sarebbe andato a “Good Morning”, ma non essendo cumulabili i vari riconoscimenti, il premio è andato a “Fight for women rights” di Isabella Cabiddu e Sara Puddu.

Quindi le menzioni speciali: Simone Paderi, con “L’abbraccio” ha ottenuto quella nella categoria video, mentre per gli elaborati giornalistici la menzione speciale della giuria di esperti è andata all’articolo di Paolo Montis e Silvia Spano, “La rivincita della femminilità senza rimorsi”.