Il menù è servito: a San Giovanni di Sinis l’ultimo show cooking di Flag Pescando

Cala il sipario sugli show cooking di FLAG Pescando. Venerdì prossimo 21 giugno, al Vento Maestro – Lido Bar Trattoria di San Giovanni di Sinis, dalle 11 alle 16, il quarto e ultimo appuntamento per la presentazione e degustazione dei piatti a base di pesce locale che compongono il FLAG Menù, elaborato da diversi cuochi del territorio.

L’iniziativa è l’occasione per assistere dal vivo alla preparazione di piatti originali, messi a punto in occasione di alcuni laboratori esperienziali che hanno coinvolto i ristoratori locali nei mesi scorsi. I piatti elaborati sono stati inseriti in un Flag Menù originale, adottato dagli operatori della ristorazione del territorio.

Uno chef realizzerà davanti al pubblico due piatti a base di pesce locale e al termine della preparazione i presenti potranno degustarli.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti.

Per prenotare è necessario telefonare ai numeri 340 3397314 o 348 9954314.