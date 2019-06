Vela: 52 Super Series, Azzurra seconda

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Con un primo e un quinto di giornata, Azzurra inizia dal secondo posto in classifica la Puerto Sherry 52 Super Series di vela, seconda tappa del circuito internazionale per imbarcazioni a chiglia. Buon inizio per la barca dello Yacht club Costa Smeralda, seconda per un punto dietro Provezza, dopo il primo giorno di regate nel mare antistante Cadice (Spagna). Azzurra ha vinto la seconda prova, dominata fin dalla partenza nella quale ha voluto e ottenuto il pin, decisamente favorito, andando a vincere con determinazione su Sled e Bronenosec. Ha invece concluso la prima regata al quinto posto, ma solo Provezza ha fatto meglio di Azzurra.