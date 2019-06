Magliette di Vasco Rossi immancabili, giusto per far capire a tutti che sono anche loro dei fan del rocker di Zocca. Fausto Bussi, 68 anni, di Casale Monferrato, è pensionato “e nella vita ho lavorato in banca” mentre Laura, la moglie, ha fatto “l’impiegata normale”. Due pensioni da utilizzare come meglio credono, e tra le spese principali c’è anche quella per seguire il “Blasco” anche in Sardegna: “Siamo arrivati in nave da Livorno, spendendo trecento euro, stiamo girando l’Isola da sei giorni spendendo in media cento euro a notte per gli hotel”. Sommati ai due biglietti “pit gold”, si arriva a oltre mille euro: “Possiamo permettercelo, da pensionati. Magari rinunciamo a un viaggio o una vacanza per poter seguire Vasco”, confessa la donna.

“Siamo suoi fan da quarant’anni, il primo concerto al quale siamo andati è stato a Genova, poi anche a Londra, Bari, Firenze”. Insomma, dei fan agguerriti di Vasco, niente da dire: “La sua musica ci mantiene giovani e noi lo seguiamo per continuare a sentirci giovani”.

L'articolo “Dal Piemonte a Cagliari per Vasco Rossi, la sua musica ci mantiene giovani: abbiamo speso 1000 euro” proviene da Casteddu On line.