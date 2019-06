Vasco Rossi, tutti pazzi a Cagliari anche…fuori dalla Fiera: c’è il “pienone” sull’asse mediano. La bella foto di Carla Picciau durante il concertone del Blasco a Cagliari: come succedeva negli anni 80, in tanti si sono assiepati anche fuori dalla Fiera per godersi lo show gratis, immortalando perfettamente il palco con gli Smartphone anche a distanza…..Nella storia è successo a Cagliari nei più grandi concerti: intanto i watt del palco sono talmente potenti che in molti raccontano di sentire la musica del Comandante a Pirri e persino in centro a Quartu. Buon concerto a tutti!

