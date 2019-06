“Paolo Truzzu è Sindaco di Cagliari: se ne facciano una ragione, visto che ” non da ponent in padedda”

Paolo Truzzu è Sindaco di Cagliari. Sindaco del cambiamento : FINALMENTE !!!

Il Sindaco che è scappato a gambe levate dalle proprie responsabilità

del degrado strutturale, sociale, economico, ambientale e delle

spopolamento in cui Cagliari è sprofondata da dieci anni a questa

parte; la ” compagine ” politica e amministrativa che lo ha sostenuto

ed accompagnato in un percorso verso il precipizio che ha,poi,

determinato le elezioni dello scorso 16 giugno, l’uno e l’altra, se ne

devono fare una ragione : i Cagliaritani hanno tolto loro la fiducia

ed hanno eletto il loro nuovo Sindaco : Paolo Truzzu. Invece, ” non da

ponent in padedda”, come dicono in lingua sarda, non lo possono

tollerare, tradotto in italiano. Addirittura Zedda e Company chiedono

il riconteggio dei voti, la Ghirra addirittura ipotizza, come ha

dichiarato in conferenza stampa, che siano sufficienti 80 voti in meno

( non si capisce se togliendoli dai voti validi già assegnati ! ? )

rispetto ai 33.933 voti che hanno portato il candidato del

centrodestra a vincere la sfida elettorale.

Riconteggiare le schede contestate ? sono appena 22. Ricontrollare le

schede bianche, guardarle

controluce per scoprire se in qualcuna c’è il segno in suo favore ?

Riconteggiare le schede nulle ? Sono 1297 e certamente non sono tutte

riconducibili alla premier del centrosinistra. Ma, se per assurdo,

tutte le 1297 nulle venissero attribuite alla Ghirra, sommate alle 32

mila 351 attribuitele dal conteggio ufficiale, diventerebbero 33 mila

648 voti, sempre ben distanti dai 33 mila 933 voti con i quali i

Cagliaritani hanno preferito Paolo Truzzu. Ecco perchè ho detto che se

ne debbano fare una ragione. Magari andando per la Città, se non ci

sono mai andati a guardare con l’occhio critico del cittadino,

prendere il Bus o il Trenino per il Policlinico, e rendersi conto in

che stato è stata resa la Città, le sue principali attività

economiche, l’organizzazione dei servizi nel territorio.

Solo per fare qualche esempio. E si renderebbero conto che sarebbe

stato più bello e più utile, prendere atto della sconfitta, fare una

analisi del voto e mettersi a lavorare seriamente secondo il mandato

politico e di impegno civico che come opposizione rappresentano.

Comunque : ad maiora, a tutti.

Marcello Roberto Marchi

