Cagliari, verbali dei seggi ai raggi x: domani la proclamazione del nuovo sindaco

Via al controllo dei verbali e domani, o al più tardi giovedì, verrà proclamato il nuovo sindaco di Cagliari. Due giorni fa Paolo Truzzu ha conquistato il 50, 19 % delle preferenze: una quota che gli consentirebbe di conquistare la fascia tricolore senza dover attendere il ballottaggio. Ma per la sfidante Francesca Ghirra, candidata del centrosinistra, la partita non è ancora chiusa: oggi è partito l’esame dei verbali e l’esponente di Campo progressista confida su un nuovo calcolo che le regali il ballottaggio e una nuova sfida tra due settimane.

La conclusione delle operazioni è prevista per domani, o al più tardi per giovedì. Ma nel centrodestra filtra ottimismo. Le trattative per il dopo Zedda e la formazione della giunta Truzzu sono già partite.

