Cagliari impazzisce per Vasco Rossi, maxi bolgia alla Fiera: “In fila sotto il sole per il nostro mito”

Vasco Rossi a Cagliari, eccola la grande ed indimenticabile sera per decine di migliaia di sardi, ma anche di italiani e stranieri. Le due tappe cagliaritane hanno richiamato gente da tutto il mondo, e il rocker di Zocca è pronto a cantare tutte le sue hit più famose. “Bentornato a Cagliari, Komandante”, urla una ventenne che, pazientemente, attende il suo turno stretta stretta in una fila chilometrica e che sembra, davvero, infinita. I “caddozzoni” fanno affari d’oro tra panini e birre ghiacciate, ma c’è chi preferisce, visto il grande caldo, la più rinfrescante bottiglietta d’acqua. Il serpentone umano si snoda da piazzale Marco Polo sino alla piscina a pochi metri dalla via Rockefeller, in un viale Diaz che si riscopre, per due giorni, strada totalmente pedonale (con tanto di critiche e “maledizioni” da parte dei residenti, ma tant’è).

Il clima torrido non scoraggia nessuno, tutti sopportano la lentissima fila con un aplombe degno di un nobile. C’è chi ripassa, canticchiando, il testo di “Vita Spericolata”, “Sally” e “Albachiara”, chi si scatta seliie ricordo e chi – quasi tutti – tirano fuori dalle tasche quindici euro per la maglietta “originale” della serata, “Re del rock-io c’ero”. “Siamo da ore in fila sotto il sole, per Vasco questo e altro, è il nostro mito”. Due serate, quelle di oggi e domani, destinate a rimanere davvero nella storia della musica e dei maxi eventi a Cagliari. Anche, forse soprattutto, per i prezzi: c’è anche chi ha speso oltre cento euro pur di stare col naso quasi incollato al bordo del palco”.

