Sartiglia: il sindaco pronto a mediare tra Fondazione e Associazione cavalieri

A Oristano clima ancora testo. I cavalieri annunciano una nuova presa di posizione per venerdì prossimo

Lo scontro sul futuro della Sartiglia non rientra e i cavalieri annunciano per venerdì un incontro con gli organi di informazione. Un clima teso, tanto che il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, interpellato in merito si è detto pronto ad avviare una mediazione per ricomporre la frattura aperta tra l’Associazione dei cavalieri della Sartiglia e la Fondazione Sartiglia sui criteri di ammissione alla giostra che i cavalieri ritengono di dover gestire autonomamente e che la Fondazione, invece, avoca a se.

Il sindaco Andrea Lutzu ha evidenziato come sia necessario trovare una soluzione e una ricomposizione.

“Sia l’Associazione dei cavalieri, sia la Fondazione Sa Sartiglia sembrano abbastanza fermi nelle loro posizioni”, ha affermato il sindaco, dando la sua disponibilità a un ruolo di mediazione qualora ve ne fosse la necessità, nell’intento di superare la situazione di stallo venutasi a creare.

Martedì, 18 giugno 2019

