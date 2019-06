Tecnici in pensione: la Motorizzazione blocca le prenotazioni delle revisioni La segnalazione di un lettore

Si è presentato agli uffici della Motorizzazione civile di Oristano per sottoporre a revisione il proprio autocarro con rimorchio, ma ha trovato all’ingresso un cartello: le prenotazioni revisioni sono sospese. La disavventura segnalate da un nostro lettore porta alla luce un grave problema: lo stop a un servizio pubblico tanto importante. Sino a quando. Non si sa.

A quanto si è appreso gli uffici della Motorizzazione hanno accolto prenotazioni per la revisione di autocarri sino a marzo 2020. Poi ci si è bloccati: ad aprile 2020, infatti, andranno in pensione due dei tre tecnici preposti e non si ha certezza sulla loro sostituzione.

Già da tempo problemi si erano registrati anche nella Motorizzazione civile di Cagliari , tanto ci sono grosse problematiche legate alla mancanza di personale negli uffici della Motorizzazione locale, per cui molti autisti cagliaritani, stavano prenotando a Oristano la propria revisione. Questo ha portato a un implemento ancora maggiore sul lavoro dei tecnici del servizio oristanese.

“Un’officina privata”, informa Alberto Boasso dell’Agenzia Pratiche Automobilistiche, “è stata abilitata da poco per svolgere questo tipo di servizio. È il Centro Revisioni Oristanese Pirastu, che si trova nella zona industriale della città”.

Martedì, 18 giugno 2019

L'articolo Tecnici in pensione: la Motorizzazione blocca le prenotazioni delle revisioni sembra essere il primo su LinkOristano.it.