Cagliari, Tocco: “Io il più votato in Sardegna. L’edilizia? Andrà a velocità supersonica”

Centri culturali negli edifici dismessi, pulizia della città e case popolari di risistemare. Edoardo Tocco, ex consigliere regionale Fi ed ex presidente della circoscrizione di Sant’Avendrace, è mister preferenze, il più votato in città (“anzi in Sardegna, per quanto riguarda le comunali”). E ora si prepara al rientro in consiglio comunale. Il consenso alle urne gli garantirà un ruolo di primo piano. “Sono il più votato in Sardegna alle comunali e questo è una responsabilità per me. Sono onori e oneri, perché la gente ti fa pesare il successo e ti obbliga a lavorare per la città. Mi hanno dato molta fiducia e ora c’è da rimboccarsi le maniche.

Cosa le hanno chiesto gli elettori?

In primis di risolvere il problema dei rifiuti, immediatamente. Va poi trovata una soluzione per rifunzionalizzare tutti gli edifici dismessi (ex carcere di Buoncammino, vecchie caserme, ecc) magari anche valutando l’ipotesi di aprire nuovi centri culturali. E poi c’è l’edilizia: le case popolari vanno risistemate tutte e c’è da sbloccare l’edilizia privata: le pratiche sono ferme e dovranno viaggiare a velocità supersonica. Le imprese non possono aspettare le lungaggini burocratiche.

Come intendete fare?

Dobbiamo sburocratizzare e potenziare gli uffici. E poi c’è il discorso sulla sicurezza: la polizia municipale è in sofferenza, servono concorsi. E poi vanno riqualificate tutte le zone sportive della città per consentire alle società di accedere ai crediti sportivi.

Bene Tocco, ma male Forza Italia. Il partito è ai minimi storici. Che succede?

È un problema ciclico che riguarda i partiti di vertice come il nostro. È fisiologico per partito come il nostro che hanno una storia alle spalle. Forse il sistema è da rivedere ma Forza Italia può tornare a riconquistare le posizioni di una volta.

La sinistra ha chiesto il riconteggio dei voti.

Beh, ne hanno il diritto. È giusto. Ma spero che accettino il verdetto diplomaticamente.

Quanto ha pesato la raccolta porta a porta sulla vittoria della destra?

È stato uno dei punti fondamentali della campagna elettorale.

E ora come si risolve?

Ci sediamo con le aziende e vediamo di valutare come correggere. Di sicuro verremo incontro alle esigenze degli anziani. E contiamo di mettere più contenitori con le tessere. Ma la città va pulita, pazienza se questo dovrà costare di più. La città deve essere pulita.

Arriva Vasco Rossi e mezza città resta paralizzata. Cagliari ha bisogno di uno spazio nuovo per i grandi eventi?

Tutto nasce da esigenze legate alla sicurezza. Bisogna evitare di tenere prigionieri in casa i residenti. Uno spazio nuovo: valuteremo.

Tocco assessore o presidente del consiglio? E che tipo di giunta farà Truzzu?

Valuterò con Paolo (Truzzu, ndr) col quale ho un ottimo rapporto, ciò che è meglio per la coalizione. Di sicuro sarà una giunta qualificata.

